Sagra dei Funghi, il sindaco Crocco: "Anche quest'anno grandi risultati" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri è calato il sipario sulla 44° edizione della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri. Un'edizione che ha confermato la centrale importanza della Sagra dei Funghi all'interno del panorama regionale degli eventi eno-gastronomici, rendendo ormai la manifestazione la principale vetrina per la promozione delle eccellenze culinarie non solo di Cusano Mutri ma dell'intera area titernina. Il grande afflusso di visitatori e turisti, che nell'arco dei ventiquattro giorni di durata della Sagra hanno costantemente riempito le strade e i vicoli di Cusano Mutri, è la plastica testimonianza di un format che continua a riscuotere un enorme successo.

