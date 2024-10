Quattro nuovi canonici nel Capitolo della Cattedrale di Faenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella celebrazione della solennità dell’Anniversario della dedicazione della Cattedrale, il Vescovo di Faenza Mario Toso ha nominato Quattro nuovi canonici nel Capitolo della Cattedrale: Monsignor Mariano Faccani Pignatelli, don Paolo Bagnoli, don Francesco Cavina, don Marco Donati."Ben lungi Ravennatoday.it - Quattro nuovi canonici nel Capitolo della Cattedrale di Faenza Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella celebrazionesolennità dell’Anniversariodedicazione, il Vescovo diMario Toso ha nominatonel: Monsignor Mariano Faccani Pignatelli, don Paolo Bagnoli, don Francesco Cavina, don Marco Donati."Ben lungi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Smontaggio definitivo del cantiere interno - la Cattedrale chiude quattro giorni - . Il Duomo di Ferrara, infatti, rimarrà chiuso dal 23 al 27 settembre (compreso) per permettere le operazioni di smontaggio definitivo della parte di cantiere interno ancora in essere nella navata di sinistra e in un pilastro della navata di destra. La Cattedrale richiude. . Ma solo per pochi giorni. (Ferraratoday.it)