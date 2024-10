Napolitoday.it - "Perdere così è inaccettabile, chiederò di incontrare i vertici federali", Emanuele Filiberto non ci sta dopo il ko del suo Savoia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilha ritrovato la Serie D e nelle prime sei partite di campionato ha conquistato 10 punti. Un bilancio positivo per il club oplontino, reduce da un buon inizio di stagione. Nell'ultima gara di campionato, giocata allo Stadio Bartolani di Cisterna di Latina e conclusa per 1-0 in favore