Nel chiostro dell'M9 con la cocaina da smerciare: arrestato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo spaccio talvolta riesce a raggiungere i luoghi meno probabili. Quelli più illuminati, frequentati. I più centrali, dove si passeggia o ci si ritrova. La presenza fitta e mirata dei controlli a Mestre, specie dopo gli ultimi gravi fatti, disturba i mercanti di sostanze, ne rende più difficile

Fondi / Mostra personale di scultura dell’artista Remo Masella al chiostro di San Francesco - FONDI -L’Associazione Pro Loco Fondi APS, con il patrocinio del Comune di Fondi, organizza la mostra personale dell’artista Remo Masella che si terrà presso il suggestivo Chiostro Comunale di San Francesco a Fondi (LT) dal 16 al 27 ottobre 2024. . La mostra sarà aperta tutti i giorni con ingresso libero, offrendo al pubblico l’opportunità di […] L'articolo Fondi / Mostra personale di scultura ... (Temporeale.info)

Le foto di Simonetta Conti in mostra nel chiostro della biblioteca - Nel prossimo weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre, in corrispondenza della Fiera Antiquaria, nel chiostro della Biblioteca Città di Arezzo verrà ospitata la mostra fotografica di Simonetta Conti dal titolo “Ob(B)iettivo Donna”. L’evento, a ingresso libero dalle 9 alle 19, è organizzato... (Arezzonotizie.it)

Le foto di Simonetta Conti nel chiostro della biblioteca sabato 5 e domenica 6 ottobre - Il corso, strutturato attraverso dieci lezioni teoriche, laboratori ed uscite fotografiche, è rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo della fotografia e a chi vuole consolidare e arricchire la propria passione. E a proposito di Imago, torna da oggi il Corso base di Fotografia Digitale Artistica ed Espressiva, organizzato dall’Associazione fotografica Imago, in via ... (Lanazione.it)