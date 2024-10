Nations League, Italia-Israele 4-1: gli azzurri restano in testa al girone (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Italia supera 4-1 Israele nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. azzurri avanti al 41? del primo tempo grazie al rigore trasformato da Retegui, nella ripresa al 9? Di Lorenzo raddoppia di testa. Abu Fani accorcia le distanze al 21? sugli sviluppi di una palla inattiva rocambolesca, ma l’Italia reagisce subito e chiude la partita grazie ai gol di Frattesi e ancora Di Lorenzo per il 4-1 finale. Con questo successo la nazionale di Spalletti resta in testa al Gruppo 2 salendo a quota 10 punti. Israele resta ultima, ferma a zero. Lapresse.it - Nations League, Italia-Israele 4-1: gli azzurri restano in testa al girone Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’supera 4-1nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi diavanti al 41? del primo tempo grazie al rigore trasformato da Retegui, nella ripresa al 9? Di Lorenzo raddoppia di. Abu Fani accorcia le distanze al 21? sugli sviluppi di una palla inattiva rocambolesca, ma l’reagisce subito e chiude la partita grazie ai gol di Frattesi e ancora Di Lorenzo per il 4-1 finale. Con questo successo la nazionale di Spalletti resta inal Gruppo 2 salendo a quota 10 punti.resta ultima, ferma a zero.

