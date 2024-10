Liberoquotidiano.it - "Mio figlio omosessuale? Cos'ho pensato quando me l'ha detto". Serena Grandi, la frase che farà impazzire la sinistra

(Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è un passaggio, nella lunga e intensa intervista dida Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1, che non piacerà a chi, da, si erge a giudice del politicamente corretto. In studio con la diva del cinema italiano entrata nell'immaginario erotico degli anni Ottanta c'è ilEdoardo, nato dal matrimonio non troppo fortunato con Beppe Ercole. Il ragazzo èe l'attrice bolognese, oggi 66 anni, inizialmente non se ne faceva una ragione. «Io sono cresciuta circondata da omosessuali, colleghi, truccatori, per cui per me era una cosa normale. Malui me lo hami sono presa la colpa. Ho: “Forse gli ho fatto frequentare troppi omosessuali del mio staff”. Poi mi sono sentita felice. Non capisco le madri che buttano fuori di casa i figliscoprono che i figli sono omosessuali».