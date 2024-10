Milano: Riesame, in Lombardia esiste ‘supermafia’, accolto ricorso pm (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (LaPresse) – Il tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Procura di Milano nell’inchiesta Hydra sul cosiddetto ‘sistema mafioso lombardo’, una sorta di “consorzio” fra cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra in Lombardia che è stato definito anche come ‘supermafia’. I giudici della libertà hanno ritenuto “ampiamente dimostrato”, si legge in una nota del tribunale di Milano, che il “sodalizio contestato abbia fatto effettivo, concreto, attuale e percepibile uso – anche con metodi violenti o minacciosi – della forza di intimidazione nella commissione di delitti come nella acquisizione del controllo e gestione di attività economiche” con comportamenti che mostrano la “natura mafiosa del gruppo”. Lapresse.it - Milano: Riesame, in Lombardia esiste ‘supermafia’, accolto ricorso pm Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott. (LaPresse) – Il tribunale deldihaildella Procura dinell’inchiesta Hydra sul cosiddetto ‘sistema mafioso lombardo’, una sorta di “consorzio” fra cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra inche è stato definito anche come. I giudici della libertà hanno ritenuto “ampiamente dimostrato”, si legge in una nota del tribunale di, che il “sodalizio contestato abbia fatto effettivo, concreto, attuale e percepibile uso – anche con metodi violenti o minacciosi – della forza di intimidazione nella commissione di delitti come nella acquisizione del controllo e gestione di attività economiche” con comportamenti che mostrano la “natura mafiosa del gruppo”.

