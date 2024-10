Dailymilan.it - Milan, Christian Pulisic torna a Milanello da infortunato? La motivazione

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)fa tremare i tifosi rossoneri: l’americano tornerà aello in anticipo. Si teme un problema fisico?rientrerà con anticipo aello (martedì al posto che giovedì) e non prenderà parte alla seconda sfida degli Stati Uniti contro il Messico. Problema fisico in vista o solamente una scelta del nuovo commissario tecnico Mauricio Pochettino? Per fortuna dele di Paulo Fonseca, l’attaccante americano non ha rimediato nessun infortunio e si tratta, quindi, solamente di una scelta del ct. Negli scorsi giorni, infatti, Pochettino aveva espresso tutta la sua preoccupazione per la gestione del numero 11 del: “Sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, è arrivato un po’ stanco.