Meloni, sveglia! È ora di mandare un segnale, basta armi a Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) Meloni, sveglia! Sullo stop alle armi a Israele Sanchez e Macron battono la premier e mostrano di avere una visione strategica. Meloni, sveglia! È ora di mandare un segnale, basta armi a Israele InsideOver. It.insideover.com - Meloni, sveglia! È ora di mandare un segnale, basta armi a Israele Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)! Sullo stop alleSanchez e Macron battono la premier e mostrano di avere una visione strategica.! È ora diunInsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padova - mister Andreolletti : «Spero di svegliarmi un lunedì di maggio in testa. Attenzione all’Arzignano : ha raccolto meno del previsto» - Una settimana ricca di pioggia climaticamente, ma serena in casa Padova dopo i 6 punti raccolti nelle prime due sfide in campionato contro Trento e Caldiero. Il sold out e più di 700 tifosi previsti al Dal Molin per la gara di domenica 8 settembre alle 20:45 contro l'Arzignano, 3°giornata della... (Today.it)

Russia - Draghi si risveglia e insiste per la guerra : "Più fondi europei per la Difesa e meno burocrazia per produttori di armi" - Mario Draghi si risveglia e insiste con la guerra alla Russia. Lunedì prossimo l'ex premier presenterà ufficialmente il suo rapporto sulla competitività europea. Nella giornata di ieri il documento è stato materia di discussione nell'incontro con i vertici delle forze politiche al Parlamento europeo . (Ilgiornaleditalia.it)