Max Paiella One Mad Show in concerto al Cotton Club

One mad Show Uno spettacolo dove la musica è protagonista. Qual'è il vostro cantautore preferito? De Andrè o Gigi D'Alessio? Perchè una canzone cattura le vostre attenzioni? Perchè preferisci la Trap al Jazz?! Il rock al pop, il dark alla disco?! A tutti questi interrogativi risponderà Max in uno

“The Freak Show è un omaggio ai circensi che ho amato. A Fedez ho risposto - ma mi sono fermato perché era gossip. Ferragni? Gli influencer non sono tutti uguali” : Naska a tutto campo - Eppure quel ragazzo è Naska, il talentuoso esponente del punk rock italiano che si è fatto strada nella musica italiana con convinzione e pubblica il suo terzo album “The Freak Show”, mentre il 7 dicembre lo aspetta l’Unipol Forum di Milano, praticamente sold out. Sì, so perché è diventata una roba grossa quello che è successo. (Ilfattoquotidiano.it)

“Anna Tatangelo la riconosci perché canta le canzoni di D’Alessio. Canta bene - ma l’emozione è altro” : l’attacco di Pupo a Tale e Quale Show. Fan furiosi : “Squallido” - Lei ha una grande voce, ma spesso porta il canto allo stupire con l’acuto, con l’urlo. . Giulia ha cantato molto, molto bene, ma per me l’emozione è un’altra cosa”. E ora arrivo al punto: fare la Tatangelo significa imitare una che canta molto bene, e basta. twitter. La canzone è di D’Alessio, e si capisce. (Ilfattoquotidiano.it)

AEW : Ecco perché la compagnia continua a preferire grandi palazzetti per i propri show - Secondo un report di Fightful Select, la scelta di continuare a evitare di spostare gli show in palazzetti ‘minori’ è prettamente logistica:“Ho chiesto diverse volte riguardo a questo e mi hanno dato diverse ragioni per le quali continuano a scegliere questo tipo di palazzetti che, solitamente, vengono utilizzati per i concerti. (Zonawrestling.net)