Investimenti pubblicitari +57% ad agosto bene i quotidiani

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Adgliin Italia hanno registrato una crescita del 5,7%, portando la raccoltaa dei primi otto mesi a +6,2%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti over the top, l'andamento nei primi otto mesi del 2024 si attesta a +7,6%. "Dopo mesi in negativo la stampa frena il calo trainata dall'andamento positivo dei(+2%), mentre si evidenzia la contrazione della radio (-4%) per la prima volta in calo dall'inizio dell'anno. La televisione conferma l'ottimo stato di forma anche questo mese con una crescita a due cifre (+10,6%) - osserva Luca Bordin, country leader Italia di Nielsen commentando i dati Ad Intel.