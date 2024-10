Il castello del piccolo borgo 'fantasma' aperto dopo 54 anni: "Duemila ingressi, chiedeva attenzione" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il castello di Monteleone, nel comune di Roncofreddo, aperto al pubblico nel fine settimana dopo 54 anni, ecco il punto di vista di una residente, Ada Grilli, che sottolinea l'importanza dell'evento che ha visto i volontari del Fai come 'ciceroni'."Duemila ingressi e una coda che non finiva Cesenatoday.it - Il castello del piccolo borgo 'fantasma' aperto dopo 54 anni: "Duemila ingressi, chiedeva attenzione" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi Monteleone, nel comune di Roncofreddo,al pubblico nel fine settimana54, ecco il punto di vista di una residente, Ada Grilli, che sottolinea l'importanza dell'evento che ha visto i volontari del Fai come 'ciceroni'."e una coda che non finiva

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Dal castello aperto in notturna al circuito degli organi : il secondo weekend a Carini con Le Vie dei Tesori - Visitare il famoso castello in notturna, cercando l’anima della sfortunata baronessa; o andare di organo in organo, scoprendo le incredibili chiese che li ospitano: sabato e domenica (12 e 13 ottobre) a Carini tornano Le Vie dei Tesori che aprono sei siti: il settimo, l’ormai famoso mosaico... (Palermotoday.it)

Perché La Sonrisa resta aperto : paga 30mila euro al mese al Comune. Al Castello solo cerimonie già contrattate - Il futuro della location del reality "Il Castello delle Cerimonie": per restare aperti devono pagare una indennità di occupazione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Castello di Sammezzano - acquirenti mecenati : “Il piano monumentale sarà aperto al pubblico” - Solo in minima parte ha interessi nel mondo alberghiero. Il cerchio dei nomi si stringe, ma la vera identità della famiglia resta top secret. Ora tocca al curatore fallimentare dare il via libera all’operazione che, al di là , del prezzo di acquisto, non sarà economicamente di poco conto per il futuro nuovo proprietario di Sammezzano: un paio di anni fa, si ipotizzava che tra acquisto, restauro e ... (Lanazione.it)