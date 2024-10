Grande Fratello, tutta la verità tra Enzo Paolo e Carmen: la spiazzante rivelazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Grande Fratello, tutta la verità tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Ecco cosa è emerso in diretta Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi nella scorsa puntata voleva a tutti i costi abbandonare il gioco. Il noto coreografo però ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte di sua moglie, Carmen Russo. Enzo Paolo e Carmen hanno vissuto una settimana insieme nella Casa, ma nelle prossime ore la ballerina dovrà lasciare la Casa. Leggi anche Grande Fratello, chiarezza tra Helena e LorEnzo: intervengono le due opinioniste La confessione del coreografo in diretta Carmen dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate dal marito in confessionale chiarisce: “Non è successo nulla, io lo amerò sempre. Per me è la mia vita. Spero di essere tutto per lui, come lui per me. Quello che Dio ci darà lo dobbiamo vivere insieme. 361magazine.com - Grande Fratello, tutta la verità tra Enzo Paolo e Carmen: la spiazzante rivelazione Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)latraTurchi eRusso. Ecco cosa è emerso in direttaTurchi nella scorsa puntata voleva a tutti i costi abbandonare il gioco. Il noto coreografo però ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte di sua moglie,Russo.hanno vissuto una settimana insieme nella Casa, ma nelle prossime ore la ballerina dovrà lasciare la Casa. Leggi anche, chiarezza tra Helena e Lor: intervengono le due opinioniste La confessione del coreografo in direttadopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate dal marito in confessionale chiarisce: “Non è successo nulla, io lo amerò sempre. Per me è la mia vita. Spero di essere tutto per lui, come lui per me. Quello che Dio ci darà lo dobbiamo vivere insieme.

Grande Fratello - chiarezza tra Helena e Lorenzo : intervengono le due opinioniste - L’opinionista Cesara Buonamici dallo studio dichiara: “Lorenzo per me, è come se non trovasse mai un punto di equilibrio. Grande Fratello, Lorenzo ed Helena, il confronto in diretta. Leggi anche Grande Fratello, Giglio, Yulia e l’anello sparito dal dito: la confessione in diretta Ecco cosa è emerso Helena dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Lorenzo continua: “Avevamo già parlato. (361magazine.com)

Nuovo eliminato Grande Fratello e il dilemma di Enzo Paolo Turchi nell’ottava puntata : lascerà la Casa? - Stasera al Grande Fratello eliminazione choc e tensioni sentimentali esplosive! L'articolo Nuovo eliminato Grande Fratello e il dilemma di Enzo Paolo Turchi nell’ottava puntata: lascerà la Casa? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Grande Fratello - confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato : “Non sono pronto” - Pensando a me stessa ho detto: è meglio se sto da sola. Helena, inizialmente imbarazzata, si è aperta: “Ti ammiro, mi piacciono i tuoi difetti”. Helena spiega a Lorenzo perché aveva deciso di allontanarsi da lui: “Per me non esiste la parola scegliere, per questo sono stata diretta con te“. Helena, non volendo più soffrire per amore, al momento preferirebbe dare priorità alla sua ... (Metropolitanmagazine.it)