Giochi Senza Quartiere concluso il primo step | sabato gran finale a Villa Dante

Le prime quattro tappe dell'edizione 2024 di "Giochi Senza Quartiere" si sono concluse con un bilancio più che positivo. La manifestazione promossa dal Comune di Messina in sinergia con l'Azienda Speciale Messina Social City che ha animato nel fine settimana scorso del 12 e 13 ottobre, alcuni

A Messina una scuola senza luce da inizio anno : genitori acquistano lampade portatili - . Dall'inizio dell'anno scolastico, la scuola Manzoni di Messina, che ospita sezioni di materna, elementare e media, si trova senza corrente elettrica. L'articolo A Messina una scuola senza luce da inizio anno: genitori acquistano lampade portatili sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Scuole - parte il tempo prolungato ma senza mensa : chiesta la convocazione della Messina social city - Parte il tempo prolungato nelle scuole ma la mensa non c'è. Lo segnala il consigliere comunale Libero Gioveni che chiede “quanto dovranno ancora attendere gli alunni e le famiglie per l’avvio del servizio di mensa scolastica”. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, dopo essersi accertato al... (Messinatoday.it)

A Messina il 60% degli studenti termina la scuola senza un'adeguata preparazione in italiano - Un nuovo anno scolastico è appena iniziato, ma come stanno andando le cose in Italia dopo il Covid? Secondo uno studio di Openpolis nel 2023 l’abbandono scolastico in Italia è sceso al 10,5%, in progressivo calo rispetto all’11,5% del 2022 e al 12,7% del 2021. Ma a preoccupare è il livello di... (Messinatoday.it)