De Luca corregge il tiro | Con la destra o la sinistra purché si governi ma decideranno i nostri iscritti

Rimette in moto la macchina organizzativa con le assemblee provinciali il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca dopo il dirompente annuncio di un nuovo dialogo con il centrodestra, o meglio con un centrodestra "rinnovato".A partire da Messina con l'incontro a cui hanno partecipato tutti i

Sud chiama Nord - La Vardera : "Con il centrodestra? Cateno sta scherzando". Lo Giudice : "Forse era distratto - già a luglio De Luca ha indicato la strategia" - "Sollecitato dai media non posso fare a meno che commentare quanto ha detto stamattina in conferenza stampa il nostro leader Cateno De Luca , che sta di fatto tracciando una linea per il futuro del partito che non solo non conosco, ma che mi lascia profondamente disorientato. . . Tra l’altro sapevo che si trattasse di una riunione sul futuro di Messina, ho poi compreso che di fatto si è trattato ... (Gazzettadelsud.it)

Centrodestra - De Luca “Serve coalizione progressista con dentro tutti” - E ci devono stare tutti – aggiunge De Luca riferendosi anche al Movimento 5 Stelle e ad Italia Viva -. Chiariamoci, se vogliamo proporre un’alternativa di Governo, abbiamo bisogno di un’alternativa di coalizione e di programma”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine di un’iniziativa contro la legge sull’autonomia differenziata organizzata insieme al ... (Unlimitednews.it)