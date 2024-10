Ciclismo: Giro Veneto. Hirschi e Matthews tra i big dell'87^ edizione (Di lunedì 14 ottobre 2024) In gara mercoledì anche Ulissi, Molard, Formolo e per la prima volta Quintana VERONA - Cominciato il conto alla rovescia per il Giro del Veneto, che mercoledì festeggia la sua 87^ edizione con una partenza e un arrivo di prestigio, l'Arena di Verona e il Monte Berico. Saranno 173 i chilometri totali Ilgiornaleditalia.it - Ciclismo: Giro Veneto. Hirschi e Matthews tra i big dell'87^ edizione Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In gara mercoledì anche Ulissi, Molard, Formolo e per la prima volta Quintana VERONA - Cominciato il conto alla rovescia per ildel, che mercoledì festeggia la sua 87^con una partenza e un arrivo di prestigio, l'Arena di Verona e il Monte Berico. Saranno 173 i chilometri totali

Giro del Veneto 2024 : il percorso ai raggi X. Il circuito del Monte Berico farà la differenza - . L’unica piccola asperità in questo tratto sarà quella di Colognola ai Colli, 1300 metri al 7,8% di pendenza media e un tratto centrale di poco superiore al 10%. Il grande ciclismo internazionale ha chiuso potenzialmente i battenti con il Giro di Lombardia, ma ci sono le ultime gare della stagione che possono regalare emozioni. (Oasport.it)

Parte da piazza Brà il Giro del Veneto : come cambia la viabilità - La corsa veneta che più di ogni altra ha ispirato il ciclismo italiano: mercoledì 16 ottobre 2024 torna a Verona il Giro del Veneto Ride the Dreamland, giunto alla sua 87a edizione. Un evento spettacolare che vede sfidarsi i migliori atleti internazionali in un percorso di 178 chilometri che... (Veronasera.it)

Il ciclismo non è finito! Si chiude con Giro del Veneto e Veneto Classic : programma - orari - tv - In Cina si disputerà l’ultimo evento di livello World Tour: il Gree-Tour of Guangxi dal 15 al 20 ottobre. Grande attesa in Italia per due gare giovani ma già importanti nel panorama internazionale: Giro del Veneto il 16 ottobre e Veneto Classic il 20 ottobre, giorno in cui nel Sol Levante si vivrà la Japan Cup. (Oasport.it)