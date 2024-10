Esports247.it - Ara: History Untold, un nuovo rivale di Civilization si affaccia all’orizzonte

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sviluppato da Oxide Games e pubblicato da Xbox Game Studios, “Ara:” è un altro titolo che va ad occupare un posto nel non così affollato cassetto dei giochi di strategia, da tempo dominato dalla serie “” di Sid Meier. Il titolo, uscito qualche settimana fa, promette di offrire un’esperienza familiare agli appassionati del genere, in modo da non risultare eccessivamente spiazzante, ma con l’introduzione di qualche interessante novità. In “Ara”, l’avventura ha inizio all’alba della civiltà umana, con una singola città e il compito di costruire un impero che attraversa secoli e millenni. Come ogni buon gioco di strategia che si rispetti, si dovranno gestire risorse come cibo, oro e legname, espandere i confini, e, inevitabilmente, entrare in conflitto con altre civiltà.