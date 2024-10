America’s Cup 2024, quando New Zealand e Ineos Britannia recuperano gara-4: orario, tv e streaming (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alle 14:10 di oggi, lunedì 14 ottobre, sarà recuperata la quarta gara tra Emirates New Zealand e Ineos Britannia in America’s Cup 2024. Si riparte dal 3-0 dopo che i ‘Kiwi’ si sono imposti anche nella terza regata nella giornata di ieri. Il comitato non è riuscito a far disputare il quarto match race delle finali ed è tutto rinviato ad oggi con Sir Ben Ainslie che insegue un successo per mettere le basi per la rimonta. Sarà possibile seguire la gara su Italia Uno, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. Diretta tv anche su Sky Sport America’s Cup, canale dedicato interamente 24 ore su 24 alla competizione più antica al mondo. streaming anche su NOW e Sky Go. Nathan Outteridge, timoniere di sinistra per Emirates Team New Zealand, si è detto soddisfatto: “Ovviamente siamo piuttosto felici delle prestazioni della barca. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alle 14:10 di oggi, lunedì 14 ottobre, sarà recuperata la quartatra Emirates NewinCup. Si riparte dal 3-0 dopo che i ‘Kiwi’ si sono imposti anche nella terza regata nella giornata di ieri. Il comitato non è riuscito a far disputare il quarto match race delle finali ed è tutto rinviato ad oggi con Sir Ben Ainslie che insegue un successo per mettere le basi per la rimonta. Sarà possibile seguire lasu Italia Uno, oltre che insu Mediaset Infinity. Diretta tv anche su Sky SportCup, canale dedicato interamente 24 ore su 24 alla competizione più antica al mondo.anche su NOW e Sky Go. Nathan Outteridge, timoniere di sinistra per Emirates Team New, si è detto soddisfatto: “Ovviamente siamo piuttosto felici delle prestazioni della barca.

