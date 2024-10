Amato chiede “condivisione” per la Consulta. Lo dice quello che fece il prelievo forzoso sui conti degli italiani (Di lunedì 14 ottobre 2024) “La Consulta non può essere lottizzata”: lo dice proprio lui, Giuliano Amato a Repubblica rilasciando un’intervista per certi versi esilarante, considerata la sua storia politica e personale. “L’errore commesso dal governo sulla Consulta? Non è certo nella proposta di un candidato di parte – dice l’ex premier, già presidente della Corte Costituzionale, nonostante la sua fortissima connotazione politica e partitica – questo è sempre accaduto, ma è nel tentativo di eleggerlo senza cercare una condivisione con le opposizioni. condivisione sulla idoneità del giurista, non spartizione delle caselle a disposizione”. “La Consulta non può essere lottizzata”: lo dice proprio Amato E certo, ora che il centrosinistra non ha i numeri, la parola d’ordine p condivisione. Secoloditalia.it - Amato chiede “condivisione” per la Consulta. Lo dice quello che fece il prelievo forzoso sui conti degli italiani Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Lanon può essere lottizzata”: loproprio lui, Giulianoa Repubblica rilasciando un’intervista per certi versi esilarante, considerata la sua storia politica e personale. “L’errore commesso dal governo sulla? Non è certo nella proposta di un candidato di parte –l’ex premier, già presidente della Corte Costituzionale, nonostante la sua fortissima connotazione politica e partitica – questo è sempre accaduto, ma è nel tentativo di eleggerlo senza cercare unacon le opposizioni.sulla idoneità del giurista, non spartizione delle caselle a disposizione”. “Lanon può essere lottizzata”: loproprioE certo, ora che il centrosinistra non ha i numeri, la parola d’ordine p

