Al cinema in settimana: Ken il guerriero, Megalopolis e DellaMorte DellAmore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arriva al cinema “Megalopolis”. Lunedì 14 ottobre su molti grandi schermi verrà trasmessa in diretta streaming la premiere del film alla Festa del cinema di Roma, mentre da mercoledì 16 questo lavoro approderà nelle sale. Altra novità è costituita da “DellaMorte DellAmore”, con Rupert Everett, Anna Falchi e Stefano Masciarelli. Completa il quadro dei nuovi arrivi “Ken il guerriero – Il film”, che compie quarant’anni e torna al cinema in versione restaurata. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 14 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) cinema CONCA VERDE a Bergamo “Vermiglio” (ore 20:45); “Limonov” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21). cinema TEATRO DEL BORGO a Bergamo Bestiari, erbari, ladipari” (ore 20). LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo “Anywhere Anytime” (ore 21). Bergamonews.it - Al cinema in settimana: Ken il guerriero, Megalopolis e DellaMorte DellAmore Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arriva al”. Lunedì 14 ottobre su molti grandi schermi verrà trasmessa in diretta streaming la premiere del film alla Festa deldi Roma, mentre da mercoledì 16 questo lavoro approderà nelle sale. Altra novità è costituita da “”, con Rupert Everett, Anna Falchi e Stefano Masciarelli. Completa il quadro dei nuovi arrivi “Ken il– Il film”, che compie quarant’anni e torna alin versione restaurata. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 14 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Vermiglio” (ore 20:45); “Limonov” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).TEATRO DEL BORGO a Bergamo Bestiari, erbari, ladipari” (ore 20). LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo “Anywhere Anytime” (ore 21).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Film in uscita questa settimana al cinema (7 ottobre – 13 ottobre) - Si narra la vicenda di Charles Foster Kane, magnate dell’editoria. Il Sogno dei Pastori Data di uscita: 10 ottobre 2024 Regia: Tomaso Mannoni Cast: Fabio Fulco, Alessandro Gazale Drammatico, Italia 2023, 84 min. I soliti ignoti Data di uscita: 7 ottobre 2024 Regia: Mario Monicelli Cast: Elvira Tonelli, Mario De Simone, Mimmo Poli, Mario Feliciani Commedia, Italia 1958, 111 ... (Nonewsmagazine.com)

Al cinema in settimana : da “Il tempo che ci vuole” a “Joker” - UCI CINEMAS a Curno “El Paraiso” – ingresso a 5 euro (ore 21); “Familia” (ore 19:40); “Io Sono Un Po’ Matto… E Tu?” (ore 19:05); “Joker: Folie A Deux” (ore 17:20, 18:30, 19, 20:30, 21:40 e 22:10); “Shining” – 4k (Ried) – (ore 17:20 e 20:15); “Beetlejuice Beetlejuice” (ore 16); “Cattivissimo Me 4” (ore 17:15); “Never Let Go – A Un Passo Dal Male” (ore 20:10); “Omen – L’Origine Del Presagio” (ore ... (Bergamonews.it)

Al cinema in settimana : da “Transformers One” a “Joker” - UCI CINEMAS a Curno “Joker: Folie A Deux” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:15); “Il Tempo Che Ci Vuole” (ore 22:20); “Joker: Folie A Deux” (ore 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40, 22:10 e 22:40); “Transformers One” (ore 17:10, 19:40 e 21:10); “Beetlejuice Beetlejuice” (ore 16, 20 e 22:30); “Cattivissimo Me 4” (ore 17:40 e 18:50); “Ozi – La Voce Della ... (Bergamonews.it)