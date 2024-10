Un altro affare ‘alla Alcaraz’: Giuntoli fa infuriare i tifosi (Di domenica 13 ottobre 2024) Giuntoli e il calciomercato di gennaio della Juventus: un giovane argentino dodici mesi dopo il flop Alcaraz A gennaio la Juventus puntellerà la rosa con almeno un paio di nuovi innesti. Un attaccante e, soprattutto, un difensore considerata l’uscita di scena di Bremer causa infortunio. Ora il nome ‘caldo’ è quello dell’ex Inter Skriniar, ai margini del Paris Saint-Germain. Cristiano Giuntoli e Carlos Alcaraz (LaPresse) – calciomercato.itGiuntoli dovrebbe puntare su un profilo pronto all’uso e che conosca già il campionato di Serie A. In tal senso Skriniar sarebbe il profilo perfetto, anche se bisognerà capire la disponibilità del PSG a una cessione in prestito con contributo al pagamento di (buona) parte dell’ingaggio. Calciomercato.it - Un altro affare ‘alla Alcaraz’: Giuntoli fa infuriare i tifosi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 13 ottobre 2024)e il calciomercato di gennaio della Juventus: un giovane argentino dodici mesi dopo il flop Alcaraz A gennaio la Juventus puntellerà la rosa con almeno un paio di nuovi innesti. Un attaccante e, soprattutto, un difensore considerata l’uscita di scena di Bremer causa infortunio. Ora il nome ‘caldo’ è quello dell’ex Inter Skriniar, ai margini del Paris Saint-Germain. Cristianoe Carlos Alcaraz (LaPresse) – calciomercato.itdovrebbe puntare su un profilo pronto all’uso e che conosca già il campionato di Serie A. In tal senso Skriniar sarebbe il profilo perfetto, anche se bisognerà capire la disponibilità del PSG a una cessione in prestito con contributo al pagamento di (buona) parte dell’ingaggio.

Nuove conferme : come Kalulu - dal Milan alla Juventus già a gennaio - Arrivano nuove conferme sull’indiscrezione di calciomercato. Cristiano Giuntoli alla ricerca di un difensore dopo il ko di Bremer: possibile colpo dal Milan dopo Kalulu (Foto LaPresse) – calciomercato. it, negli ultimi giorni è tornato con forza il nome dell’ex Inter Milan Skriniar. Il cartellino del capitano della Nazionale slovacca è valutato intorno ai 18-20 milioni di euro. (Calciomercato.it)

Dalla Juventus al Real Madrid a gennaio : offerta super al calciatore - Thiago Motta non vorrebbe perdere già a gennaio il suo terzino titolare e per questo la Juventus pare intenzionata a rifiutare le avances da Madrid anche se una super offerta potrebbe cambiare tutto. itIl Real Madrid cerca rinforzi: Ancelotti punta il mirino sulla Serie A e sulla nazionale italiana L’avvio di stagione per Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è stato molto buono con tante ... (Rompipallone.it)

Calciomercato Juventus - idea Ismajli a gennaio come sostituto di Bremer - Tra i molti profili che Cristiano Giuntoli starebbe valutando per sostituire Gleison Bremer nella prossima sessione di calciomercato di gennaio ci sarebbe anche quello di Ardian Ismajli. Condizioni che lo rendono molto appetibile e che la Juventus potrebbe sfruttare per portare a Torino un difensore di sicuro affidamento che sostituirebbe almeno numericamente Bremer a un prezzo decisamente basso. (Metropolitanmagazine.it)