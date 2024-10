The Rock rompe il silenzio su WrestlerMania 41 (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo WWE Bad Blood, molti fan del wrestling hanno ipotizzato che il ritorno a sorpresa di The Rock fosse il primo passo verso la strada per WrestlerMania 41. Tuttavia Dave Meltzer durante un episodio di “Wrestling Observer Radio” ha riferito che, fino alla scorsa settimana, Dwayne Johnson non avrebbe dovuto prendere parte alla prossima edizione dell’evento. E questa dichiarazione è stata apparentemente affrontata dallo stesso Dwayne Johnson in un nuovo post su Instagram. La risposta di The Rock Su Instagram The Rock ha raccontato la sua apparizione a Bad Blood attraverso delle foto all’interno del backstage ed inoltre ha ringraziato tutto il WWE Universe. Zonawrestling.net - The Rock rompe il silenzio su WrestlerMania 41 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo WWE Bad Blood, molti fan del wrestling hanno ipotizzato che il ritorno a sorpresa di Thefosse il primo passo verso la strada per41. Tuttavia Dave Meltzer durante un episodio di “Wrestling Observer Radio” ha riferito che, fino alla scorsa settimana, Dwayne Johnson non avrebbe dovuto prendere parte alla prossima edizione dell’evento. E questa dichiarazione è stata apparentemente affrontata dallo stesso Dwayne Johnson in un nuovo post su Instagram. La risposta di TheSu Instagram Theha raccontato la sua apparizione a Bad Blood attraverso delle foto all’interno del backstage ed inoltre ha ringraziato tutto il WWE Universe.

