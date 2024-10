Rugby femminile, Italia qualificata ai Mondiali 2025 in Inghilterra! Vittoria contro il Sudafrica (Di domenica 13 ottobre 2024) Belle notizie arrivano dalla Nazionale Italiana di Rugby femminile. La formazione allenata da Giovanni Raineri ha staccato il biglietto per la World Cup che si disputerà l’anno prossimo in Inghilterra e il cui via è previsto il 22 agosto 2025. Il tutto è diventato realtà grazie all’affermazione contro il Sudafrica sul punteggio di 23-19, la seconda Vittoria delle azzurre nel WXV2. Un successo significativo contro le padrone di casa dal peso specifico importante, in cui a emergere tra le fila nostrane sono state soprattutto le qualità difensive e poi anche la capacità di tramutare in mete quanto si è riuscito a creare contro le Springboks. Le Sudafricane hanno provato a far valere la loro fisicità , ma l’Italia ha saputo fare di necessità virtù e centrare l’obiettivo. Oasport.it - Rugby femminile, Italia qualificata ai Mondiali 2025 in Inghilterra! Vittoria contro il Sudafrica Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Belle notizie arrivano dalla Nazionalena di. La formazione allenata da Giovanni Raineri ha staccato il biglietto per la World Cup che si disputerà l’anno prossimo ine il cui via è previsto il 22 agosto. Il tutto è diventato realtà grazie all’affermazioneilsul punteggio di 23-19, la secondadelle azzurre nel WXV2. Un successo significativole padrone di casa dal peso specifico importante, in cui a emergere tra le fila nostrane sono state soprattutto le qualità difensive e poi anche la capacità di tramutare in mete quanto si è riuscito a crearele Springboks. Lene hanno provato a far valere la loro fisicità , ma l’ha saputo fare di necessità virtù e centrare l’obiettivo.

