Roma: rissa a Ostiense, tre ragazzi accoltellati (Di domenica 13 ottobre 2024) Tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4 della scorsa notte a via Ostiense, a Roma. La polizia arrivata sul posto ha trovato a terra con ferite di arma da taglia due diciottenni e un ventenne, tutti italiani. Le vittime sono stati trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi della capitale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero stati aggrediti da una quindicina di ragazzi che poi si sono dati alla fuga. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli aggressori e ricostruire la dinamica di quanto accaduto Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tresono statidurante unaintorno alle 4 della scorsa notte a via, a. La polizia arrivata sul posto ha trovato a terra con ferite di arma da taglia due diciottenni e un ventenne, tutti italiani. Le vittime sono stati trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi della capitale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero stati aggrediti da una quindicina diche poi si sono dati alla fuga. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli aggressori e ricostruire la dinamica di quanto accaduto

