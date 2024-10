Ilnapolista.it - Orsato: «Alla mia prima partita a Milano mi dissero “Non guardare il terzo anello perché te la fai addosso”. Avevano ragione»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Al Festival dello Sport di Trento c’è anche Daniele, ormai ex arbitro di Serie A e internazionale. Racconta laarbitrata, i suoi sogni da piccolo e come è diventato arbitro: «Da bambino giravo per casa con un cacciavite per capire come si accendeva la luce. Volevo fare l’elettricista e ogni tanto facevo saltare per aria tutto in casa. Mi sono iscritto a una scuola, ho fatto 3 anni e poi ho trovato un posto di lavoro». Poi un amico gli chiede di fare il corso da arbitro di calcio: «Io dissi, ma l’arbitro è uno sfigato Ma lui mi sfidò dicendo che potevo saperlo solo arbitrando unaarbitrata 17 gennaio 1993 negli Esordienti. Andavo a vedere le categorie superiori per vedere come si arbitrava. Nessuno deve copiarmi, sentir dire ‘arbitra’ mi fa piacere, ma devono scommettere su sé stessi e sbagliare con la propria testa.