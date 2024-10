Metropolitana, ancora lavori: chiusure anticipate per quattro giorni di fila (Di domenica 13 ottobre 2024) Il piano delle attività di manutenzione serale della Metropolitana della settimana agli esordi prevede il revamping dei sistemi di rilevazione incendio, l’installazione della nuova illuminazione led nelle stazioni e le prove in linea dei nuovi treni Hitachi.Per consentire i lavori è prevista Genovatoday.it - Metropolitana, ancora lavori: chiusure anticipate per quattro giorni di fila Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il piano delle attività di manutenzione serale delladella settimana agli esordi prevede il revamping dei sistemi di rilevazione incendio, l’installazione della nuova illuminazione led nelle stazioni e le prove in linea dei nuovi treni Hitachi.Per consentire iè prevista

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo 13 anni Sesto e Cinisello aspettano ancora di arrivare a Bettola in metropolitana - Dal 2011 a oggi manca ancora almeno il 30 per cento delle opere: finiture delle due nuove stazioni, armamenti, impiantistica e sistemazione del tunnel. Non ce la farà nemmeno per Milano-Cortina di questo passo. È una storia ormai infinita e piena di colpi di scena quella del prolungamento della linea rossa della metropolitana: 1,6 chilometri di galleria con due nuove fermate, a Sesto Restellone e ... (Ilgiorno.it)

Metropolitana : ancora lavori - chiusura anticipata per quattro sere - Ancora lavori e chiusura anticipata serale per la metropolitana genovese. Il piano delle attività di manutenzione della settimana prevede il rinnovamento dei sistemi di rilevazione incendio, l’installazione di access point per la rete wi-fi, l’installazione della nuova illuminazione led nelle... (Genovatoday.it)

Ancora lavori - metropolitana chiusa per quattro sere - Nuove chiusure serali per la metropolitana, coinvolta dai lavori di manutenzione. Il piano della settimana prevede attività di rinnovamento dei sistemi di rilevazione incendio, l’installazione di access point per la rete Wi-Fi, l’installazione della nuova illuminazione led nelle stazioni e le... (Genovatoday.it)