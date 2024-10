LIVE – Trento-Varese 40-51: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Trento-Varese, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Ottimo avvio di campionato per gli uomini di coach Galbiati, che hanno centrato due vittorie nelle prime due uscite, superando Reggio Emilia e Venezia. Ora, un testa a testa interessante contro una formazione a caccia di punti e di solidità difensiva, dato che Varese ha perso sia contro Brescia che contro Tortona, in entrambi i casi subendo oltre 100 punti. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 13 ottobre sul parquet della Il T quotidiano Arena, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Trento-Varese aggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Serie A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Trento-Varese 18? – Alviti da tre e timeout Trento, 40-51. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 3^ giornata dellaA1di. Ottimo avvio di campionato per gli uomini di coach Galbiati, che hanno centrato due vittorie nelle prime due uscite, superando Reggio Emilia e Venezia. Ora, un testa a testa interessante contro una formazione a caccia di punti e di solidità difensiva, dato cheha perso sia contro Brescia che contro Tortona, in entrambi i casi subendo oltre 100 punti. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 13 ottobre sul parquet della Il T quotidiano Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA1 INIL REGOLAMENTO DELLAA1 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F518? – Alviti da tre e timeout, 40-51.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Trento-Varese 30-37 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - FINE PRIMO QUARTO 9? – Cala Mannion e Varese va sotto, 21-19. The post LIVE – Trento-Varese 30-37: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. 16. 13? – Dieci punti in fila di Varese, 27-37. 30 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Trento e Varese. (Sportface.it)

LIVE – Trento-Varese 21-19 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 7? – Trento si avvicina ma Brown non sbaglia da tre, 16-19. 2? – Subito una tripla di Mannion, 0-3. 30 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Trento e Varese. 1? – Si parte. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE ... (Sportface.it)

LIVE – Trento-Varese 4-12 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 13 ottobre sul parquet della Il T quotidiano Arena, con Sportface che vi fornirà il live di Trento-Varese aggiornato in tempo reale. 16. . Ottimo avvio di campionato per gli uomini di coach Galbiati, che hanno centrato due vittorie nelle prime due uscite, superando Reggio Emilia e Venezia. (Sportface.it)