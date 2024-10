Il Regno del Pianeta delle Scimmie: ecco perché il 4K UHD rende giustizia agli incredibili effetti visivi (Di domenica 13 ottobre 2024) L'edizione Eagle de il Regno del Pianeta delle Scimmie in 4K UHD è l'ideale per apprezzare fino in fondo l'imponente lavoro tecnico alla base di un film visivamente pazzesco. Ottimo anche l'audio e buoni gli extra. Ci sono film visivamente sontuosi che il 4K UHD rende ancora più affascinanti. È il caso de Il Regno del Pianeta delle Scimmie, film diretto da Wes Ball che ha ripreso un po' a sorpresa una saga che sembrava chiusa dopo la recente trilogia terminata nel 2017. C'era pertanto un po' di scetticismo per il nuovo capitolo, un timore fugato dalla scelta di proseguire la storia in un futuro vago ma molto lontano dal film precedente. Ma l'aspetto che colpisce maggiormente del film, come accennato, è l'eccezionale qualità della CGI e la costruzione visiva. Ora tutto questo passa alla prova Movieplayer.it - Il Regno del Pianeta delle Scimmie: ecco perché il 4K UHD rende giustizia agli incredibili effetti visivi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'edizione Eagle de ildelin 4K UHD è l'ideale per apprezzare fino in fondo l'imponente lavoro tecnico alla base di un film visivamente pazzesco. Ottimo anche l'audio e buoni gli extra. Ci sono film visivamente sontuosi che il 4K UHDancora più affascinanti. È il caso de Ildel, film diretto da Wes Ball che ha ripreso un po' a sorpresa una saga che sembrava chiusa dopo la recente trilogia terminata nel 2017. C'era pertanto un po' di scetticismo per il nuovo capitolo, un timore fugato dalla scelta di proseguire la storia in un futuro vago ma molto lontano dal film precedente. Ma l'aspetto che colpisce maggiormente del film, come accennato, è l'eccezionale qualità della CGI e la costruzione visiva. Ora tutto questo passa alla prova

