Hockey pista nella prima giornata della Serie A1 partono bene Forte dei Marmi Follonica e Forte

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lastagione regolareA1 2024-2025 disi è ufficialmente conclusa. Un turno, quello d’esordio, che non ha fatto mancare gol e risultati pirotecnici. Da registrare ci sono le convincenti vittorie del, 5-2 in casa al Sandrigo, deldei, 2-5 sul campo del Novara, e del Lodi, 0-4 sulladel CGC Viareggio; con il Trissino che invece si è imposto 3-4 in trasferta nel derby col Bassano.anche il Valdagno, abile nell’espugnare 3-5 la tana del Montebello, mentre un doppio pareggio per 3-3 ha caratterizzato i match Giovinazzo-Grosseto e Monza-Sarzana. Di seguito i tabellini, la classifica e il prossimo turno, con l’ufficialità del rinvio del match fra Lodi e Novara. CAMPIONATOA1 – 1a– Note tecniche Sabato 12 ottobre 2024 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)INDECO A.F.P.