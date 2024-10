Ilfattoquotidiano.it - “Ho sofferto di bulimia, mi ingozzavo di cibo poi vomitavo tutto. La ricerca della perfezione ti porta a esplodere”: Federica Pellegrini si sfoga a Ballando

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Dovevo essere la primaclasse a scuola, a nuoto, e questacontinuaprima o poi ti”. Acon le stellemostra un altro lato di sé: non quello vincentecampionessa, bensì quello fragile e insicuro. L’atleta ricorda infatti come in adolescenza si sia trovata a fare i conti con la. IL RACCONTO DI– Sempre molto critica con se stessa,torna con la memoria a quella fase di passaggio in cui da bambina si stava trasformando in giovane donna: “Forse per me l’adolescenza è stata veramente l’esplosione” spiega. “Il mio fisico non era più longilineo, ho cominciato ad avere questo cambiamento nel corpo di una donna e qualche problemino è arrivato. Da lì è crollatoil mio mondo. Hodiperché ho vissuto 36 anni in costume da bagno, davanti a tutti.