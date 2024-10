Endless Love, Zehra alleata di Emir: Zehir lo scopre, la morte del figlio (Di domenica 13 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Ottobre 2024 1:11 pm by Redazione Ebbene sì, su Endless Love le anticipazioni dicono che Zehra sta lavorando, alle spalle di tutti, con Emir. Questo personaggio entra in scena nella seconda stagione della serie TV spagnola e subito si percepisce che ha un legame con Zehir. Nel frattempo, a sua insaputa, diventa l’avvocata assunta da Emir per gestire dei suoi affari loschi dell’azienda di famiglia. Ma questa verità esce fuori? Nelle nuove puntate su Canale 5, Zehra viene smascherata da una mossa messa in atto da Kemal. Così Zehir si ritrova di fronte a una realtà sconcertante e lo spettatore scopre cos’è davvero accaduto tra loro in passato. Latuafonte.com - Endless Love, Zehra alleata di Emir: Zehir lo scopre, la morte del figlio Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Ottobre 2024 1:11 pm by Redazione Ebbene sì, sule anticipazioni dicono chesta lavorando, alle spalle di tutti, con. Questo personaggio entra in scena nella seconda stagione della serie TV spagnola e subito si percepisce che ha un legame con. Nel frattempo, a sua insaputa, diventa l’avvocata assunta daper gestire dei suoi affari loschi dell’azienda di famiglia. Ma questa verità esce fuori? Nelle nuove puntate su Canale 5,viene smascherata da una mossa messa in atto da Kemal. Cosìsi ritrova di fronte a una realtà sconcertante e lo spettatorecos’è davvero accaduto tra loro in passato.

