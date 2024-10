Ilrestodelcarlino.it - ’Discoborgo’ riaccende la festa. Migliaia ballano in centro storico

(Di domenica 13 ottobre 2024) I deejay fuori dai locali. Gli spettacoli di musica dal vivo, al ritmo di violini e sax. E poi il mercatin e gli stand di streetfood. Per una sera ildi Santarcangelo si è trasformato in un’immensa discoteca a cielo aperto. Merito di Discoborgo, la grandeche ieri, dall’ora dell’aperitivo in poi, ha fatto ballare e divertire ledi persone accorse per l’evento. Organizzata dai locali e da ’Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del), Discoborgo si conferma così una delle manizioni più riuscite tra quelle organizzate direttamente dagli operatori di Santarcangelo. "C’è stato un bel movimento di pubblico per tutta la serata, e non solo di giovani. Hanno partecipato allaanche tante famiglie, alcune con bambini al seguito. Si è creata una bella atmosfera in".