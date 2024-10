Busto Arsizio-Bergamo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto pronto per Busto Arsizio-Bergamo, partita valevole per la seconda giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le farfalle di Giovanni Caprara, dopo la netta sconfitta incassata all’esordio contro le campionissime di Conegliano, vogliono ora sfruttare il campo di casa per conquistare i primi punti della stagione. Dall’altra parte della rete ci sono le rossoblù di Carlo Parisi, che invece hanno già sbloccato la situazione classifica grazie al netto successo sul campo di Perugia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 13 ottobre all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Eurotek Uyba Busto Arsizio e Bergamo della massima Serie del campionato italiano. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la seconda giornata di andata diA1di. Le farfalle di Giovanni Caprara, dopo la netta sconfitta incassata all’esordio contro le campionissime di Conegliano, vogliono ora sfruttare il campo di casa per conquistare i primi punti della stagione. Dall’altra parte della rete ci sono le rossoblù di Carlo Parisi, che invece hanno già sbloccato la situazione classifica grazie al netto successo sul campo di Perugia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 13 ottobre all’E-Work Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Eurotek Uybadella massimadel campionato italiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley Bergamo 1991 di scena domenica a Busto Arsizio. Lutto per Virginia Adriano - Arbitri del match che andrà in scena alla E-Work Arena di Busto Arsizio saranno Veronica Papadopol e Umberto Zanussi. La squadra si è riunita venerdì mattina per vivere insieme il delicato momento, mentre Virginia ha raggiunto la sua famiglia a Torino e non sarà della partita di domenica. I tifosi rossoblù potranno usufruire di uno sconto del 10% per sottoscrivere l’abbonamento alla web tv ... (Bergamonews.it)

Busto Arsizio - la “Manchester d’Italia” - celebra gli industriali del cotone che fecero grande la città - All'inaugurazione hanno partecipato anche l'assessora Manuela Maffioli, il conservatore museale Erica Montedoro, la presidente dell'Ordine degli architetti Elena Brusa Pasquè e il presidente dell'associazione Ttsll (Testimonianze tecnico storiche del lavoro legnanese) Giovanni Cattaneo. Non nostalgia, ma rispetto del passato e lo sguardo proiettato sul futuro. (Ilgiorno.it)

SERIE A1. Conegliano facile contro Busto Arsizio. Milano e Bergamo - primi successi - La Eurotek di Busto Arsizio ha fatto quel che ha potuto ma contro le pantere campionesse di tutto, trascinate da Haak, Gabi e Lanier, è andata subito sotto perdendo il primo set per 25-15. Debutto vincente per la corazzata Vero Volley Milano che, senza Egonu fuori un mese e mezzo, vince a Pinerolo per 3-1. (Sport.quotidiano.net)