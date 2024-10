Arriva su Disney+ il documentario Elton John: Never Too Late (Di domenica 13 ottobre 2024) Dal 13 dicembre su Disney+ Arriva Elton John: Never Too Late, un documentario dedicato alla leggendaria popstar. Il film esplora l’ascesa di Elton John verso il successo, toccando anche momenti di sfide personali. Vediamo insieme cosa sappiamo finora di questa attesissima uscita. Il trailer di Elton John: Never Too Late La famosa piattaforma ha recentemente diffuso il trailer ufficiale di questa nuova uscita. Diretto da R.J. Cutler e David Furnish, questo documentario originale debutterà il 13 dicembre su Disney+. Elton John: Never Too Late ci mostrerà alcune riprese dei concerti più iconici della carriera della popstar, svelando anche momenti più intimi della sua vita. Superguidatv.it - Arriva su Disney+ il documentario Elton John: Never Too Late Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dal 13 dicembre suToo, undedicato alla leggendaria popstar. Il film esplora l’ascesa diverso il successo, toccando anche momenti di sfide personali. Vediamo insieme cosa sappiamo finora di questa attesissima uscita. Il trailer diTooLa famosa piattaforma ha recentemente diffuso il trailer ufficiale di questa nuova uscita. Diretto da R.J. Cutler e David Furnish, questooriginale debutterà il 13 dicembre suTooci mostrerà alcune riprese dei concerti più iconici della carriera della popstar, svelando anche momenti più intimi della sua vita.

