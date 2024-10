Anteprima24.it - Suora ai domiciliari per furto ex voto, il dolore del Vescovo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi dice “profondamente addolorato” ildi Ariano Irpino (Avellino), Sergio Melillo, autore nei mesi scorsi della denuncia che ha portato ieri agli arrestia San Cesareo, in provincia di Roma, nella residenza della comunità di San Francesco Saverio, suor Paola, al secolo Maria Rosa Schiavo, la superiora della Congregazione dello Spirito Santo accusata dipluriaggravato per aver rubato e venduto preziosi exdalle chiese della diocesi. Era stato lo stessoMelillo a denunciare i furti in tre parrocchie di Ariano Irpino e nelle chiese di Castel Baronia, San Sossio Baronia, Bonito, Savignano Irpino, Carife. La vicenda ha destato sconcerto enella comunità diocesana.