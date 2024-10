Anteprima24.it - Stellantis, sciopero nazionale il 18 ottobre: c’è anche Avellino

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta presso la sede della Fismic/Confsal dila riunione dei segretari provinciali Fismic/Uglm/Acqf dell’Irpinia per la valutazione dell’incontro romano con Tavares e per l’organizzazione della manifestazione che si terrà il 18adin contemporanea con Torino, Cassino, Napoli, Melfi, Bari e Val di Sangro (Atessa). Nonostante le novità e le rassicurazioni sulla gestione del piano industriale per l’Italiaparteciperà allodel gruppo. E’ stata decisa una manifestazione con presidio davanti alla Prefettura dicon inizio alle ore 10:00. Una delegazione delle tre sigle sindacali sarà ricevuta dal Prefetto dia cui sarà consegnato un documento unitario da far arrivare al Governo Meloni.