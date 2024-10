Seconda giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano vince in rimonta contro Parigi (Di sabato 12 ottobre 2024) Prima vittoria in campo continentale per l’Olimpia che, nella Seconda giornata Basket Eurolega 2024/2025, batte per 79-74 il Paris Basketball dopo un match che l’ha vista sempre rincorrere e spuntarla nel finale grazie soprattutto ai 21 punti di Shields. Seconda giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano-PARIS BasketBALL 79-74 Se la vedono brutta i Campioni d’Italia che patiscono più del dovuto il Paris, alla sua prima partecipazione in Eurolega, ma alla fine riescono a portarla a casa. Inizio favorevole ai meneghini con i 10 punti realizzati da Mirotic, ma gli ospiti ci mettono poco a ribaltare la situazione, rimanendo in vantaggio a fine primo quarto(20-18) e all’intervallo lungo(39-35). Sport.periodicodaily.com - Seconda giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano vince in rimonta contro Parigi Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Prima vittoria in campo continentale per l’Olimpia che, nella, batte per 79-74 il Parisball dopo un match che l’ha vista sempre rincorrere e spuntarla nel finale grazie soprattutto ai 21 punti di Shields.-PARISBALL 79-74 Se la vedono brutta i Campioni d’Italia che patiscono più del dovuto il Paris, alla sua prima partecipazione in, ma alla fine riescono a portarla a casa. Inizio favorevole ai meneghini con i 10 punti realizzati da Mirotic, ma gli ospiti ci mettono poco a ribaltare la situazione, rimanendo in vantaggio a fine primo quarto(20-18) e all’intervallo lungo(39-35).

Seconda giornata Basket Eurolega 2024/25 : Bologna non si rialza - vince l’Asvel - . Shenghelia e Diouf cercano di scuotere i suoi nel secondo quarto, ma Harrison, Sako e Malodon tengono sempre in vantaggio l’Asvel che va all’intervallo lungo avanti 57-49. Grandi rimpianti per la gestione del finale. Il modo in cui abbiamo approcciato la partita è stato cruciale, il primo quarto da 39 punti e 7/7 da tre, troppi rimbalzi offensivi concessi. (Sport.periodicodaily.com)