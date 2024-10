Roma Zalewski | Ero vicino al Galatasaray ma ho scelto di rimanere e ho fatto bene

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Non mentirò: ero moltoa trasferirmi al. C’era un’ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po’, ho parlato con la mia famiglia e penso di averciò che era meglio per me“. A rivelarlo è l’esterno offensivo della, Nicola, direttamente dal ritiro della Polonia, con la quale stasera sfiderà in Nations League il Portogallo di CR7. Sul suo momento in giallorosso: “Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento“, ha concluso il classe 2002 ai microfoni di TVP Sport.: “Eroal, ma hodie ho” SportFace.