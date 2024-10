Pensioni vip, le cifre che lasciano di stucco: “Prende meno di 800 euro al mese” (Di sabato 12 ottobre 2024) La crisi colpisce anche i vip nostrani alle prese con Pensioni piuttosto basse, inferiori ai mille euro al mese. I conti non tornano per colpa di agenti disonesti e regole antiquate, tutti davanti allo stesso risultato: incassano molto meno di quanto hanno versato. Le regole per il calcolo della pensione per le celebrità dello spettacolo sono 3. Sistema Pensionistico: fino al 1996 si applica il sistema retributivo, con un’aliquota del 2% per ogni anno di contribuzione, calcolato sulla media delle giornate lavorative migliori. Dal 1996 in poi si utilizza il sistema contributivo. Leggi anche: Pensioni minime: il governo lavora per l’aumento. Apertura a Forza Italia Chi lavora nel mondo dello spettacolo poi, versa contributi basati su un sistema giornaliero. Thesocialpost.it - Pensioni vip, le cifre che lasciano di stucco: “Prende meno di 800 euro al mese” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La crisi colpisce anche i vip nostrani alle prese conpiuttosto basse, inferiori ai milleal. I conti non tornano per colpa di agenti disonesti e regole antiquate, tutti davanti allo stesso risultato: incassano moltodi quanto hanno versato. Le regole per il calcolo della pensione per le celebrità dello spettacolo sono 3. Sistemastico: fino al 1996 si applica il sistema retributivo, con un’aliquota del 2% per ogni anno di contribuzione, calcolato sulla media delle giornate lavorative migliori. Dal 1996 in poi si utilizza il sistema contributivo. Leggi anche:minime: il governo lavora per l’aumento. Apertura a Forza Italia Chi lavora nel mondo dello spettacolo poi, versa contributi basati su un sistema giornaliero.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pensioni ottobre 2024 - le date dei pagamenti : chi prende di più e chi meno con i conguagli 730 - A ottobre 2024 il pagamento avviene martedì 1 ottobre per tutti coloro che ricevono la pensione direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale. 000 euro netti. Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di ottobre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. (Quifinanza.it)

Nel Piano di bilancio “sacrifici non banali”. Giorgetti promette : pensioni rivalutate al 100% “a meno che il Parlamento non intervenga” - Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego, per il biennio 2022-2024 sono confermati aumenti medi del 5,78%. Altro che la “cancellazione della Fornero” propagandata dal vicepremier Matteo Salvini. “Sul lavoro e sul recupero del potere d’acquisto dei salari non ci sono risposte”, aggiunge Pierpaolo Bombardieri, leader della Uil. (Ilfattoquotidiano.it)

Sempre meno lavoro ai giovani - così le pensioni diventano insostenibili : i dati dell’Inps - In sintesi, i giovani lavorano di meno e guadagnano di meno sia in termini di retribuzione giornaliera che per stima oraria. I giovani hanno sempre meno opportunità lavorative e guadagnano sempre meno. In termini relativi, la distanza è massima tra i lavoratori full time e minima tra quelli part time, indipendentemente dalla continuità lavorativa nel corso dell’anno. (Quifinanza.it)