"Non si lava, neanche i denti". Scandalo al Grande Fratello, che imbarazzo: "E nei capelli che ha" (Di sabato 12 ottobre 2024) Finalmente qualcosa di diverso nella Casa del Grande Fratello, oltre ai soliti intrecci tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Ieri notte, Yulia Bruschi ha sollevato un bel polverone, regalando ai telespettatori di Mediaset Extra un momento carico di tensione e gossip. Mentre era a letto con Shaila Gatta, la modella toscana ha alzato le coperte e ha iniziato a fare delle pesanti critiche su una loro coinquilina. Sebbene Yulia non avesse il microfono addosso, i telespettatori hanno chiaramente udito le sue parole: "Che schifo. Non si lava, non si lava nemmeno i denti. C'ha i gatti morti in testa, c'ha sempre le cose degli altri addosso. Ed è falsa come la me**a, recita".

