Mattarella: "Necessaria una difesa comune europea contro minacce esterne" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente sottolinea inoltre l'importanza di non lasciare soli gli Stati Uniti nel garantire la stabilità internazionale e contrastare chi non rispetta il diritto internazionale. L'Ue deve quindi agire acquisendo "vere, efficaci, capacità militari" L'articolo Mattarella: "Necessaria una difesa comune europea contro minacce esterne" proviene da Il Difforme.

