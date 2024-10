Lunga trasferta per l'Unieuro, Martino: "A Brindisi troveremo una squadra arrabbiata" (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Unieuro Forlì è attesa dalla difficile trasferta di Brindisi dove al PalaPentassuglia è attesa della Valtura. Un parquet caldissimo e soprattutto di fronte ad una squadra vogliosa di riscattare un avvio di campionato complicato.Non sarà della partita Shawn Dawson, per un edema osseo da Forlitoday.it - Lunga trasferta per l'Unieuro, Martino: "A Brindisi troveremo una squadra arrabbiata" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Forlì è attesa dalla difficiledidove al PalaPentassuglia è attesa della Valtura. Un parquet caldissimo e soprattutto di fronte ad unavogliosa di riscattare un avvio di campionato complicato.Non sarà della partita Shawn Dawson, per un edema osseo da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Occhi puntati sulla trasferta di Brindisi : Miwa a caccia del riscatto - . In queste prime tre uscite, tra le fila brindisine si sono distinti in particolar modo il ben noto Di Ianni ed il giovane playmaker Jovanovic, che vanta una media di 22 punti a partita. La Miwa, d’altro canto, vorrà riscattare con una bella prestazione la sconfitta interna di mercoledì, cercando di trovare la giusta intesa e di migliorare le percentuali al tiro, aspetto sui cui i Boars ... (Anteprima24.it)

Match col Casarano : trasferta interdetta ai tifosi brindisini - . In vista della gara di domenica 13 ottobre 2024, alle ore 15, tra Casarano Calcio e Brindisi FC, valida per la sesta giornata del campionato di Serie D girone H, il sindaco del Comune di Casarano, Ottavio De Nuzzo, ha emesso questa mattina un’ordinanza con la quale dispone di interdire l’accesso. (Brindisireport.it)

Salta il volo della New Basket Brindisi : rinviata la trasferta di Cantù - C'è anche il crisma dell'ufficialità, con una nota della società: la Valtur Brindisi domani sera (mercoledì 2 ottobre) non scenderà in campo a Cantù, per la seconda giornata del campionato di A2. La partita sarà rinviata a data da destinarsi a causa dell'annullamento del volo per Orio al Serio... (Brindisireport.it)