Highlights Giro di Lombardia 2024: Pogacar senza rivali (VIDEO) (Di sabato 12 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights del Giro di Lombardia 2024, la Classica delle Foglie Morte giunta all’edizione numero 118 con la partenza da Bergamo e l’arrivo a Como dopo oltre 250 km con tante salite. Tadej Pogacar è inarrestabile: vince per la quarta volta di fila questa corsa monumento, come Coppi, e con la maglia di campione del mondo e dopo aver vinto quest’anno Giro e Tour riscrive un’altra pagina di storia. Di seguito ecco le immagini salienti. GLI Highlights DEL Giro DI Lombardia Highlights Giro di Lombardia 2024: Pogacar senza rivali (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilcon glideldi, la Classica delle Foglie Morte giunta all’edizione numero 118 con la partenza da Bergamo e l’arrivo a Como dopo oltre 250 km con tante salite. Tadejè inarrestabile: vince per la quarta volta di fila questa corsa monumento, come Coppi, e con la maglia di campione del mondo e dopo aver vinto quest’annoe Tour riscrive un’altra pagina di storia. Di seguito ecco le immagini salienti. GLIDELDIdi) SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol PSG-Girona 1-0 : Champions League 2024/2025 (VIDEO) - Ecco le azioni salienti. Gli highlights e le azioni salienti di Psg-Girona 1-0, match della prima giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. VIDEO The post Highlights e gol PSG-Girona 1-0: Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Al Parco dei Principi è un autogol di Gazzaniga al 90? a regalare i tre punti agli uomini di Luis Enrique, che dominano le ... (Sportface.it)

Highlights e gol Girona-Barcellona 1-4 - Liga 2024/2025 (VIDEO) - Protagonista assoluto Lamine Yamal, autore di una doppietta nel corso del primo tempo. Il video con gli highlights e i gol di Girona-Barcellona, sfida valevole per la quinta giornata di Liga 2024/2025. The post Highlights e gol Girona-Barcellona 1-4, Liga 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Entella-Milan Futuro 1-0 - Serie C 2024/2025 girone B (VIDEO) - A decidere la contesa il gol di Corbari al 54?, con l’Entella che in più occasioni ha sfiorato il raddoppio senza mai però riuscire a chiudere la contesa. Il video con highlights e gol di Entella-Milan Futuro 1-0, partita della prima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. LA CRONACA DELLA PARTITA Highlights e gol Entella-Milan Futuro 1-0, Serie C 2024/2025 girone B (VIDEO) The post ... (Sportface.it)