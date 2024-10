GTWC Europe, Lamborghini batte Mercedes nella Q1 di Barcellona. BMW insegue (Di sabato 12 ottobre 2024) Patrick Kujala svetta nella Q1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Barcellona. Il finnico di Barwell Motorsport Lamborghini n. 72 ottiene la pole assoluta e quella di classe Bronze imponendosi con due decimi di scarto nei confronti di Maxi Goetz (Boutsen VDS Mercedes n. 9) e Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes n. 48). Menzione speciale per quest’ultimo, tirolese contendente per il titolo insieme al tedesco Maro Engel. Il pilota DTM, determinato insieme al compagno di squadra a recuperare due punti sulla BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor, avrà un’occasione incredibile questo pomeriggio visto il 18mo posto in griglia dei rivali belgi. Turno difficile per il tre volte campione della serie Vanthoor, chiamato ad una rimonta tutta da seguire come già accaduto nel corso di questo campionato. Oasport.it - GTWC Europe, Lamborghini batte Mercedes nella Q1 di Barcellona. BMW insegue Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Patrick Kujala svettaQ1 del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup a. Il finnico di Barwell Motorsportn. 72 ottiene la pole assoluta e quella di classe Bronze imponendosi con due decimi di scarto nei confronti di Maxi Goetz (Boutsen VDSn. 9) e Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-Filtern. 48). Menzione speciale per quest’ultimo, tirolese contendente per il titolo insieme al tedesco Maro Engel. Il pilota DTM, determinato insieme al compagno di squadra a recuperare due punti sulla BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor, avrà un’occasione incredibile questo pomeriggio visto il 18mo posto in griglia dei rivali belgi. Turno difficile per il tre volte campione della serie Vanthoor, chiamato ad una rimonta tutta da seguire come già accaduto nel corso di questo campionato.

GTWC Europe - inizia il week-end di Monza. Ferrari - Lamborghini e Valentino Rossi giocano in casa - Tante le novità in griglia in vista del penultimo atto della stagione riservata alle competizioni dopo una breve pausa ed il round Sprint di Magny-Cours. 46 WRT di Valentino Rossi, nuovamente in azione con Maxime Martin e Raffaele Marciello. 32 WRT e la Lamborghini n. Inizia con la prima sessione di prove libere il week-end di Monza per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe ... (Oasport.it)

GTWC Europe - Lamborghini n. 6 in pole con Luca Engstler - Il campione in carica partirà secondo, l’elvetico sarà presente davanti a Dries Vanthoor (WRT BMW n. 32 del Team WRT, presente in seconda piazza dopo una rimonta dalla 19ma posizione. 15 la seconda ed ultima corsa del GTWC Europe in quel di Hockenheim. Come sempre vi sarà il pit stop obbligatorio nel cuore della corsa, la sesta del campionato dopo l’impegno di ieri e le sfide di Brands Hatch e ... (Oasport.it)