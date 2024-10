Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi? C’entra Clayton Norcross! (Di sabato 12 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi torna al centro del gossip, per il curioso “triangolo” che ora forma insieme ai coinquilini Carmen Russo e Clayton Norcross. A quanto pare, il coreografo ballerino sembra non tollerare la vicinanza del divo di Beautiful alla consorte soubrette. La Russo è entrata al Grande Fratello per supportarlo nella crisi, che in particolare lo ha visto minacciare il ritiro alla scorsa puntata del reality. E il malcontento del coreografo sfocia in una dura contestazione del divo straniero, per gli atteggiamenti a suo avviso discutibili e indesiderati che lo stesso Clayton assumerebbe verso la moglie dalle curve perfette. Il tutto trapela in uno sfogo critico piuttosto infuocato, che nel frattempo desta clamore nel web. Superguidatv.it - Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi? C’entra Clayton Norcross! Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 12 ottobre 2024)torna al centro del gossip, per il curioso “triangolo” che ora forma insieme ai coinquilini. A quanto pare, il coreografo ballerino sembra non tollerare la vicinanza del divo di Beautiful alla consorte soubrette. Laè entrata alper supportarlo nella, che in particolare lo ha visto minacciare il ritiro alla scorsa puntata del reality. E il malcontento del coreografo sfocia in una dura contestazione del divo straniero, per gli atteggiamenti a suo avviso discutibili e indesiderati che lo stessoassumerebbe verso la moglie dalle curve perfette. Il tutto trapela in uno sfogo critico piuttosto infuocato, che nel frattempo desta clamore nel web.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello 18 come Beautiful : Clayton Norcross va dietro a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non ci sta - Il reality di Canale 5 mette un po' di pepe ricreando una dinamica da soap che non può non strappare un sorriso. (Vanityfair.it)

Gelosia esplosiva al Grande Fratello : Enzo Paolo Turchi furioso con un concorrente - ecco di chi si tratta - Enzo Paolo Turchi esplode di gelosia al GF per l’interesse di Clayton Norcross verso Carmen Russo. Scopri cosa è successo! L'articolo Gelosia esplosiva al Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi furioso con un concorrente, ecco di chi si tratta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Gf - ma il 2 novembre c’è la prima del loro musical - Enzo Paolo Turchi vuole lasciare la casa del Grande Fratello: per amore, nostalgia o lavoro? Il 2 novembre la prima della nuova stagione del musical che vede Carmen Russo tra gli attori e lui alla regia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi fa una scenata di gelosia a Carmen Russo per colpa di un coinquilino (Video) - L’Enzo Paolo Turchi furioso è andato in scena questo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello. Perché finché… ma se tocchicchia non va bene… hai capito a questo?!? Che fa? Prima di tutto sottovaluta mia moglie. Luca ha provato a calmarlo: Questo è un piacione degli anni 90. Te lo dico perché eh?! E dato che non sono molto poco intelligente, ma molto poco intelligente poi dopo ho io il ... (Isaechia.it)