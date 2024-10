Croazia-Scozia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue la UEFA Nations League 2024/2025 con le gare della terza giornata. Nel gruppo 1 la Croazia sfida la Scozia con l’obiettivo di rimanere in scia del Portogallo capolista. Dopo il ko proprio con la selezione lusitana, la formazione di Dalic si è riscattata battendo in casa la Polonia grazie al gol del solito eterno Luka Modric, ma ora serve continuità per sperare di ottenere una posizione tra le prime due e qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. La Tartan Army però proverà a vendere cara la pelle e a sbloccarsi dopo due sconfitte. L’appuntamento è alle ore 18.00 di oggi, sabato 12 ottobre, allo stadio Maksimir di Zagabria. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di Nations League. Il match sarà invece visibile gratuitamente in streaming, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue la UEFAcon le gare della terza giornata. Nel gruppo 1 lasfida lacon l’obiettivo di rimanere in scia del Portogallo capolista. Dopo il ko proprio con la selezione lusitana, la formazione di Dalic si è riscattata battendo in casa la Polonia grazie al gol del solito eterno Luka Modric, ma ora serve continuità per sperare di ottenere una posizione tra le prime due e qualificarsi alla fase ad eliminazione. La Tartan Army però proverà a vendere cara la pelle e a sbloccarsi dopo due sconfitte. L’appuntamento è alle ore 18.00 di, sabato 12 ottobre, allo stadio Maksimir di Zagabria. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di. Il match sarà invece visibile gratuitamente in, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League oggi in TV - dove vedere Croazia-Scozia - Spagna-Danimarca e le altre partite : canale e diretta streaming - Sono 8 le partite di Nations League in programma oggi, sabato 12 ottobre. Il match clou è Spagna-Danimarca, ma sono in campo anche il Portogallo di Ronaldo e la Scozia di McTominay. Non è prevista copertura TV in Italia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Croazia-Scozia (Uefa Nations League A - 12-10-2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Dopo le prime due giornate i lusitani hanno già salutato la compagnia per prendersi la testa solitaria a punteggio pieno, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il gruppo 1 della Lega A di Nations League è particolarmente interessante, Portogallo e Croazia conoscono il sapore delle Final Four e Polonia e Scozia sono nazionali di buon livello che lo rendono particolarmente equilibrato. (Infobetting.com)

Croazia-Scozia (Uefa Nations League A - 12-10-2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Dopo le prime due giornate i lusitani hanno già salutato la compagnia per prendersi la testa solitaria a punteggio pieno, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il gruppo 1 della Lega A di Nations League è particolarmente interessante, Portogallo e Croazia conoscono il sapore delle Final Four e Polonia e Scozia sono nazionali di buon livello che lo rendono particolarmente equilibrato. (Infobetting.com)

Croazia-Scozia : dove vederla - orario e probabili formazioni - Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Al Maksimir andrà in scena la sfida tra Croazia-Scozia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Maksimir di Zagabria si giocherà la sfida di Nations League tra Croazia-Scozia. Le probabili formazioni Croazia (3-5-2): Livakovic; Erlic, Caleta-Car, Gvardiol; Jakic, Modric, Kovacic, […]. (Calcionews24.com)