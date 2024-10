Conte: “Tagli, tasse e pensioni più lontane. Meloni dove sta? Gli italiani hanno già dato, i sacrifici li chieda alle banche” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Stiamo parlando di un governo responsabile o di un condominio dove tutti parlano liberamente? Meloni dove sta?”, così Giuseppe Conte parlando con i cronisti a Napoli. Il leader M5S continua: “Ogni giorno escono le linee più disparate. Quello che è certo è che si saranno nuovi Tagli e nuove tasse e soprattutto ora si omaggerà la legge Fornero, quella che questo governo doveva combattere. Le persone vedranno le pensioni allontanarsi e i giovani non entreranno nel mercato del lavoro. Una vera presa in giro. Le famiglie italiane hanno già dato, è il momento in cui la sofferenza va imposta a chi lucra grandi guadagni, industria delle armi e banche”. L'articolo Conte: “Tagli, tasse e pensioni più lontane. Meloni dove sta? Gli italiani hanno già dato, i sacrifici li chieda alle banche” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Tagli, tasse e pensioni più lontane. Meloni dove sta? Gli italiani hanno già dato, i sacrifici li chieda alle banche” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Stiamo parlando di un governo responsabile o di un condominiotutti parlano liberamente??”, così Giuseppeparlando con i cronisti a Napoli. Il leader M5S continua: “Ogni giorno escono le linee più disparate. Quello che è certo è che si saranno nuovie nuovee soprattutto ora si omaggerà la legge Fornero, quella che questo governova combattere. Le persone vedranno leallontanarsi e i giovani non entreranno nel mercato del lavoro. Una vera presa in giro. Le famiglie italianegià, è il momento in cui la sofferenza va impoa chi lucra grandi guadagni, industria delle armi e”. L'articolo: “più? Gligià, ili” proviene da Il Fatto Quotidiano.

