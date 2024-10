Cina: rinopitechi dorati del Sichuan nella Riserva naturale nazionale di Baihe (1) (Di sabato 12 ottobre 2024) Jiuzhaigou, 12 ott – (Xinhua) – Un rinopiteco dorato del Sichuan fotografato presso la Riserva naturale nazionale di Baihe nella contea di Jiuzhaigou, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, l’11 ottobre 2024. Situata nella contea di Jiuzhaigou della prefettura autonoma tibetana e Qiang di Aba, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, la Riserva naturale nazionale di Baihe ospita circa 1.700 rinopitechi dorati del Sichuan. Grazie agli sforzi continui nella protezione dell’habitat delle scimmie, l’ambiente ecologico di questa regione e’ migliorato costantemente negli ultimi anni. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: rinopitechi dorati del Sichuan nella Riserva naturale nazionale di Baihe (1) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jiuzhaigou, 12 ott – (Xinhua) – Un rinopiteco dorato delfotografato presso ladicontea di Jiuzhaigou,provincia cinese sud-occidentale del, l’11 ottobre 2024. Situatacontea di Jiuzhaigou della prefettura autonoma tibetana e Qiang di Aba,provincia cinese sud-occidentale del, ladiospita circa 1.700del. Grazie agli sforzi continuiprotezione dell’habitat delle scimmie, l’ambiente ecologico di questa regione e’ migliorato costantemente negli ultimi anni. (Xin) Agenzia Xinhua

