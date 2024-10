Centri migranti in Albania, Piantedosi assicura: “Operativi dalla prossima settimana” (Di sabato 12 ottobre 2024) I Centri migranti in Albania saranno attivi a partire dalla prossima settimana. A confermarlo è stato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, secondo cui si tratterà di Centri analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale che si occuperanno di fornire tutta l’assistenza necessaria. I primi migranti arrivano in Albania I nuovi Centri, che avranno il compito di gestire i migranti diretti in Italia, saranno attivi già dalla prossima settimana, quando arriveranno le prime persone. Il ministro Piantedosi ha spiegato che non ci saranno tagli di nastri per l’apertura dei Centri, che saranno analoghi a quelli attivi sul territorio nazionale e di trattamento leggero. Sebbene includano un’area dedicata al trattenimento e all’espulsione, questi Centri non sono equiparabili ai Cpr e si caratterizzano per l’assenza di filo spinato e la presenza di servizi di assistenza. Quifinanza.it - Centri migranti in Albania, Piantedosi assicura: “Operativi dalla prossima settimana” Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Iinsaranno attivi a partire. A confermarlo è stato il ministro dell’interno Matteo, secondo cui si tratterà dianaloghi a quelli fatti sul territorio nazionale che si occuperanno di fornire tutta l’assistenza necessaria. I primiarrivano inI nuovi, che avranno il compito di gestire idiretti in Italia, saranno attivi già, quando arriveranno le prime persone. Il ministroha spiegato che non ci saranno tagli di nastri per l’apertura dei, che saranno analoghi a quelli attivi sul territorio nazionale e di trattamento leggero. Sebbene includano un’area dedicata al trattenimento e all’espulsione, questinon sono equiparabili ai Cpr e si caratterizzano per l’assenza di filo spinato e la presenza di servizi di assistenza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centri migranti in Albania - Piantedosi : “I primi arriveranno presto” - ma la Corte Europea rischia di bloccare tutto - Piantedosi ha inoltre sottolineato che questi centri saranno “analoghi a quelli presenti in Italia“, specificando che non saranno strutture di detenzione rigida: “Non ci sarà filo spinato, c’è assistenza. Questo crea problemi al piano del governo, poiché la lista italiana di “Paesi sicuri” prevede eccezioni per parti del territorio o per determinate categorie, un criterio ora dichiarato ... (Thesocialpost.it)

Migranti - Piantedosi : "Centri in Albania operativi già in settimana" - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l’imminente apertura dei centri per migranti in Albania e ha precisato: "Non saranno Cpr". (Ilgiornale.it)

Centri per migranti in Albania - Piantedosi : "Analoghi a quelli sul territorio nazionale - primi ingressi già prossima settimana" - Centri per migranti in Albania: il momento dell’apertura sembra vicino, come dichiarato dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Proprio il titolare del dicastero ha affermato oggi alla festa de Il Foglio a Firenze che saranno "analoghi a quelli sul territorio nazionale", e che "i primi ingress . (Ilgiornaleditalia.it)