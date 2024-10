Blitz dei falsi corrieri, bottino da 40mila euro (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel video registrato dagli impianti della video sorveglianza c’è l’intera sequenza del furto che è stato messo a segno dai finti corrieri giovedì mattina, al deposito della Marina Creazioni, azienda di produzione di borse e di accessori in pelletteria che ha la sede in via Breda, nella zona industriale di Piane Chienti a Civitanova. I carabinieri hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere, anche quelle installate a protezione delle altre aziende della zona, ma il mezzo usato per caricare la merce è risultato girare con una targa falsa, sicuramente rubata e utilizzata proprio per questa occasione. Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei falsi corrieri, bottino da 40mila euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel video registrato dagli impianti della video sorveglianza c’è l’intera sequenza del furto che è stato messo a segno dai fintigiovedì mattina, al deposito della Marina Creazioni, azienda di produzione di borse e di accessori in pelletteria che ha la sede in via Breda, nella zona industriale di Piane Chienti a Civitanova. I carabinieri hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere, anche quelle installate a protezione delle altre aziende della zona, ma il mezzo usato per caricare la merce è risultato girare con una targa falsa, sicuramente rubata e utilizzata proprio per questa occasione.

